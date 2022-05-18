США выделят $215 миллионов на борьбу с продовольственным кризисом
В США заявили о выделении $215 миллионов на борьбу с продовольственным кризисом в мире
Читать 1prime.ru в
ООН, 18 мая — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделяют дополнительные 215 миллионов долларов на борьбу с продовольственным кризисом в мире.
"Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем о выделении 215 миллионов долларов на новую чрезвычайную продовольственную помощь", — сказал Блинкен, выступая в среду с трибуны Совета Безопасности ООН.
По его словам, в Вашингтоне ожидают, что конгресс США вскоре выделит дополнительное масштабное финансирование, которое будет направлено на удовлетворение глобальных гуманитарных нужд.
https://1prime.ru/world/20220518/836928342.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.