ООН, 18 мая — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделяют дополнительные 215 миллионов долларов на борьбу с продовольственным кризисом в мире. ООН: невозможно разрешить продовольственный кризис без России

"Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем о выделении 215 миллионов долларов на новую чрезвычайную продовольственную помощь", — сказал Блинкен, выступая в среду с трибуны Совета Безопасности ООН.

По его словам, в Вашингтоне ожидают, что конгресс США вскоре выделит дополнительное масштабное финансирование, которое будет направлено на удовлетворение глобальных гуманитарных нужд.