МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. США используют коллективную безопасность Евросоюза для ослабления России и получения выгоды от расширения НАТО. Об этом сообщает китайский портал Global Times. Bloomberg: "Роснефть" и "Газпром нефть" бронируют все больше танкеров

Журналисты издания подчеркнули, что "Вашингтон может восстановить свою ослабевающую гегемонию только поддерживая напряженность в других регионах или провоцируя новые конфликты".

По их мнению, события на Украине — это стратегическая игра между Москвой и Вашингтоном, которая нанесла ущерб Украине, России и остальной Европе, но пошла на пользу США.

Чтобы сохранить свое ослабевающее глобальное влияние, Белый дом усердно работает над координацией действий со своими союзниками, демонизируя Кремль, говорится в материале. Поэтому неудивительно, что Вашингтон воспользовался российско-украинским конфликтом и поставил под угрозу безопасность Европы и ее союзников, чтобы поддержать свою собственную власть и интересы.

Во имя так называемой защиты и помощи Европе США также пытаются навязать ей себя в качестве альтернативного источника энергоресурсов, поскольку многие европейские страны были вынуждены сократить импорт энергии из России, отмечается в материале.