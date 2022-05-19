МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Дефицит продовольствия и рост цен на него наблюдаются в мире уже сейчас, а в 2023 году, вероятно, ситуация усугубится. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак. В Китае рассказали о хитром плане США в отношении Европы

Цены на газ в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли в начале марта исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров. Обычно же средняя цена газа последние несколько лет была примерно 200 долларов, напомнил Новак. По его словам, это ведёт к росту стоимости продукции нефтегазохимии, в первую очередь — удобрений, которые используются в сельском хозяйстве для производства продовольствия.

"В конечном итоге в отдельных регионах, которые страдают от этих необдуманных действий, недополучают в полном объеме продовольствие. То есть мы видим на сегодняшний день рост цен на продовольствие и дефицит продовольствия. Это только начало кризиса. Что будет к концу года и в следующем году — здесь большие неопределённости", — заявил Новак на просветительском марафоне "Новые горизонты".

Говоря о ситуации с мировым продовольствием в следующем году, вице-премьер отметил: "На мой взгляд, будет хуже".