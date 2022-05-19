СМИ: ЕС может рассмотреть приостановку торгового соглашения с Британией
Блумберг: в ЕС могут рассмотреть приостановку торгового соглашения с Великобританией
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Исполнительный орган Европейского Союза может предложить приостановку торгового соглашения с Великобританией, если Лондон внесет изменения в договор по Brexit, передает Блумберг со ссылкой на источники.
Речь идет о планах британского премьера Бориса Джонсона принять закон об одностороннем изменении частей протокола по Северной Ирландии, уточняется в сообщении.
Отмечается, что окончательное решение о деталях и сроках подобной меры потребует поддержки государств-членов.
Напомним, что Великобритания и Евросоюз 1 января завершили переходный период по Brexit. В этот день вступило в силу соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
https://1prime.ru/world/20220519/836937058.html
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