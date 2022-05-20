МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. США придется занимать деньги у Китая, чтобы передать Украине пакет помощи на рекордные 40 миллиардов долларов. Такое предположение высказал в беседе с порталом Breitbart сенатор Рэнд Пол.

По его словам, американский бюджет не располагает средствами, необходимыми для выполнения обещанных обязательств перед Киевом.

"Думаю, важно знать, что у нас нет денег, которые мы можем отправить, мы вынуждены брать в долг у Китая, чтобы направить средства на Украину", — высказался Пол.

Сенатор считает неоправданным заимствование денег на оказание военной помощи другой стране.

По мнению политика, большинство согласилось бы с этим займом, в том числе многие республиканцы, если бы речь шла о новой социальной программе. Но когда речь идет о военной помощи другой стране, они вряд ли скажут, что мы можем взять эти деньги, что это оправданное заимствование.

Сенат США накануне утвердил новый пакет помощи Киеву на 40 миллиардов долларов, отправив законопроект на подпись президенту Джо Байдену. Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране. Байден изначально запрашивал 33 миллиарда долларов, но конгресс решил увеличить эту сумму.