КАЗАНЬ, 20 мая — ПРАЙМ. Российское правительство создало специальный штаб по восстановлению республик Донбасса, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин рассказал о переходе на рубли на освобожденных территориях

По его словам, в штаб вошли все заинтересованные органы, уже сформирован график восстановительных работ.

В настоящее время российские специалисты, находящиеся в республиках Донбасса, оценивают объем необходимых работ. В первую очередь планируется построить дороги и восстановить разрушенное жилье. Следующим шагом станет восстановление экономики, уточнил Хуснуллин.

"Мы целый ряд мер подготовили для того, чтобы запустить как можно быстрее экономику в работу, финансовую систему наладить", — сказал он.

Сейчас главной задачей остается максимально быстрое возвращение территорий к нормальной экономической жизни, резюмировал вице-премьер.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Луганской и Донецкой народных республик.