МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Принятие Украины в Евросоюз слишком рискованно, поскольку грозит серьезными проблемами Европе. Об этом заявил турецкий журналист Ильбер Васфи Сель в статье для издания dikGAZETE. Аналитик объяснил, почему доллар и евро внезапно рухнули

"Украина не соответствует базовым критериям для члена Евросоюза по многим параметрам, включая верховенство закона, независимость судебной власти, уважение к правам человека, развитие рыночной экономики", — считает он.

Турецкий колумнист подчеркнул, что эта восточноевропейская страна пребывает в глубоком кризисе, который только усугубляется на фоне непродуманной политики. Кроме того для восстановления страны Брюсселю потребуется найти дополнительные средств, а значительная часть расходов ляжет на Германию и других европейских гигантов, особенно пострадавших от последствий антироссийских санкций, добавил Васфи Сель.

Миграция же в Евросоюз миллионов украинцев, которые в основном представляют собой неквалифицированную рабочую силу и чужды Европе в культурном отношении, приведет к недовольству европейцев и повысит риски с точки зрения общественной безопасности, пишет dikGAZETE.

Ошибочные шаги киевских властей, такие как раздача оружия населению Украины, в том числе преступникам, грозит распространением преступных сетей по всей Европе. Наравне с этим еще одной угрозой станет вхождение в ЕС украинских неонацистов, имеющих опыт боевых действий и связи с европейскими радикалами, резюмировал автор.