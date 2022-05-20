ВАРШАВА, 20 мая — ПРАЙМ. Варшава требует от Брюсселя помощи в экспорте украинского зерна через территорию Польши. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. В Турции предупредили о рисках принятия Украины в ЕС

"Отсутствие экспорта зерна из Украины — это мощная проблема Ближнего Востока, а также Севера Африки. В некоторых странах 30% импорта зерна происходило из Украины. Суда сейчас имеют очень затрудненный, невозможный вход в порт Одессы. Они также боятся входить в воды Черного моря по понятным причинам", — подчеркнул Моравецкий после встречи с премьер-министром Португалии Антонио Кошта в пятницу в Варшаве.

Он выразил уверенность, что в сложившейся ситуации Украина могла бы экспортировать свое зерно через Польшу. "Действительно, очень возможным, подходящим путем для экспорта украинского зерна могла бы быть Польша", — отметил польский премьер.

Он также добавил, что Евросоюз должен взять на себя часть логистических расходов по экспорту украинского зерна через Польшу.

"Европейский союз должен быстро помочь Польше в расширении инфраструктурных решений для того, чтобы украинское зерно могло быть экспортировано в другие части мира, особенно на Ближний Восток и Северную Африку", — сказал Моравецкий.

"От этого также зависит мир и покой в той части мира. Если этого не будет, если зерно туда не дойдет, то будет очень высокая инфляция в тех странах, такая, что может привести к беспорядкам и бунтам. Очень нехороший сценарий на зиму и на осень текущего года. Польша в состоянии помочь, но мы должны иметь быструю реакцию со стороны Брюсселя", — заявил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции".