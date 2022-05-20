МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Запад хочет парализовать торговые связи России, изолировать Москву от мировой экономики, но ему это не удастся, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания совета глав правительств СНГ. Мишустин назвал приоритетом дедолларизацию российской экономики

По его словам, недружественные страны развернули против России настоящую экономическую войну. "Их цель — ограничить наш национальный суверенитет, разрушить основы государства, любой ценой сохранить иллюзию доминирования Соединенных Штатов Америки и коллективного Запада в глобальной политике и экономике", — отметил премьер.

Мишустин назвал западные санкции "полностью нелегитимными" и подчеркнул, что они нарушают торговые и инвестиционные связи, ведут к ухудшению деловой среды и ставят мир на грань масштабного экономического кризиса. При этом, отметил он, Россия сможет адаптироваться к новым реалиям и обеспечить поступательное развитие экономики.

"России не привыкать работать в санкционных условиях, и они не помешают нам укреплять конструктивное взаимодействие с нашими друзьями и партнерами", — сказал Мишустин.

Москва рассчитывает, что в текущих условиях санкционного давления слаженность работы стран СПГ будет такой же, как в борьбе с коронавирусом, отметил глава российского кабмина. Он призвал завершить переговоры по зоне свободной торговли СНГ и выйти на его подписание.