Путин поручил пересмотреть стратегию России в ВТО
ПУТИН ПОРУЧИЛ ОЦЕНИТЬ МЕРЫ ВТО ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ТОРГОВЛИ С РФ И ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УЧАСТИЯ РФ В ОРГАНИЗАЦИИ — КРЕМЛЬ
https://1prime.ru/world/20220520/836945632.html
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ПУТИН ПОРУЧИЛ ОЦЕНИТЬ МЕРЫ ВТО ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ТОРГОВЛИ С РФ И ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УЧАСТИЯ РФ В ОРГАНИЗАЦИИ — КРЕМЛЬ
https://1prime.ru/world/20220520/836945632.html
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