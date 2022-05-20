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2022-05-20T15:20:00+03:00

2022

https://1prime.ru/world/20220520/836945632.html

Путин поручил пересмотреть стратегию России в ВТО

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ПУТИН ПОРУЧИЛ ОЦЕНИТЬ МЕРЫ ВТО ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ТОРГОВЛИ С РФ И ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ УЧАСТИЯ РФ В ОРГАНИЗАЦИИ — КРЕМЛЬ ПРАЙМ, 20.05.2022

экономика, мировая экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60