МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Семьи, пытающиеся справиться со счетами за электроэнергию, ищут убежища в McDonald's — родители используют фастфуд как кухню, ванную и гостиную. Об этом пишет The Guardian.

"Люди покупают своим детям Happy Meal за несколько фунтов, и те могут погреться внутри. Затем они умываются и чистят зубы в раковинах и часами смотрят телевизор по бесплатному Wi-Fi", — говорит Мэтью Коул.

Коул является председателем попечительского совета фонда Fuel Bank, организации, которая пытается помочь семьям со счетами ЖКС, которые растут "на фоне бушующей инфляции".

Первоначально Коул отвечал за работу с уязвимыми клиентами в энергоснабжающей компании. Он быстро понял, что, когда у клиентов возникали проблемы с оплатой счетов, они редко обращались к своему поставщику энергии.

Вместо этого многие из 4,5 миллиона британских домохозяйств, использующих счетчики предоплаты, "самоотключаются", сидя на холоде в темноте. Fuel Bank уже выдал более чем полумиллиону британцев деньги на оплату от семи до десяти дней энергоснабжения.

"Топливная бедность редко является единственной проблемой, если вы страдаете от отсутствия отопления, то, скорее всего, вы также беспокоитесь о еде и одежде", — говорит Коул. За первые три месяца 2022 года количество запросов Fuel Bank увеличилось на 74% по сравнению с прошлым годом.

Коул подчеркивает, что главная цель состоит в том, чтобы помешать британцам, испытывающим нехватку денег, обращаться к кредиторам с высокими процентными ставками. Руководители отрасли уже прогнозируют всплеск безнадежных долгов, если ограниченные годовые счета за электроэнергию достигнут 3000 фунтов стерлингов, которые некоторые прогнозировали в октябре. Citizens Advice сообщает, что средний долг за электроэнергию сейчас составляет 1450 фунтов стерлингов по сравнению с 1330 фунтов стерлингов в 2020 году.