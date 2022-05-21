МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Экономическое развитие в Соединенных Штатах Америки в текущем 2022 году опередит экономику Китая. Это произойдет впервые с 1976 года, считают опрошенные агентством Bloomberg экономисты. СМИ: за газ и нефть рублем платит почти вся Европа

Пандемийный карантин в Китае означает, что Поднебесная в своем экономическом росте рискует отстать от США впервые за почти полвека. Это может привести к смене политических ролей, считают авторы статьи.

Вторая по величине экономика мира в текущем году вырастет только на 2%.

ВВП США, согласно прогнозам специалистов, увеличится на 2,8%.

Штаты, несмотря на то что страна изо всех сил пытается справиться с высокой инфляцией, все еще движутся в экономическом аспекте вперед. Этому способствуют высокий уровень найма и потребительских расходов.

Рост экономики Китая тормозят вспышки коронавируса.