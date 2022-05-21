МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Экономическое развитие в Соединенных Штатах Америки в текущем 2022 году опередит экономику Китая. Это произойдет впервые с 1976 года, считают опрошенные агентством Bloomberg экономисты.
Пандемийный карантин в Китае означает, что Поднебесная в своем экономическом росте рискует отстать от США впервые за почти полвека. Это может привести к смене политических ролей, считают авторы статьи.
Вторая по величине экономика мира в текущем году вырастет только на 2%.
ВВП США, согласно прогнозам специалистов, увеличится на 2,8%.
Штаты, несмотря на то что страна изо всех сил пытается справиться с высокой инфляцией, все еще движутся в экономическом аспекте вперед. Этому способствуют высокий уровень найма и потребительских расходов.
Рост экономики Китая тормозят вспышки коронавируса.
https://1prime.ru/world/20220521/836950713.html
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