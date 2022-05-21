МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Россия запрещает въезд 26 гражданам Канады в ответ на новые ограничения, введенные Оттавой, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

В пятницу 20 мая Канада ввела очередной пакет антироссийских санкций, под ограничения попали 14 россиян, члены их семей, а также "близкие соратники российских властей". Кроме того, санкции затронули экспорт в РФ "предметов роскоши" и компьютерных составляющих.

В качестве ответной меры МИД России в субботу запретил въезд супруге премьер-министра Канады Софи Трюдо, командующему ВВС Канады Эрику Джину Кенни и еще 24 лицам, в том числе чиновникам и предпринимателям.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва в ближайшее время примет новые контрмеры в ответ на враждебные действия канадских властей, "взявших на вооружение воинственную русофобию".

"О пополнении российского "стоп-листа" будет объявлено публично", — подчеркнули в МИД РФ.