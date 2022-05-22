МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Кризис стоимости жизни, который можно назвать общепризнанным, даже близко не отражает серьезность ситуации, пишет британское издание The Economist. СМИ назвали опасным и недальновидным вступление в НАТО еще двух стран

Количество вынужденных экономить на еде человек уже увеличилось до 1,6 миллиарда по всему миру, а почти 250 миллионов человек оказались на грани голода.

По данным издания, за чертой бедности по всему миру могут оказаться еще сотни миллионов человек.

Ситуация вокруг Украины ударит даже по тем, кто находится вдали от конфликта.

"Российско-украинский конфликт бьет по глобальной продовольственной системе, и без того ослабленной пандемией коронавируса, глобальным потеплением и потрясениями в области энергетики. Экспорт зерна и масличных культур с Украины практически прекратился, а российский находится под угрозой. В совокупности на долю двух стран приходится 12% соответствующих поставок. 16 мая цены на пшеницу, выросшие на 53% с начала года, подскочили еще на 6% после заявления Индии о приостановке экспорта из-за сильной засухи", — отмечает издание.

Общепризнанный кризис даже близко не отражает всю ситуацию в краткосрочной перспективе. Как предупредил 18 мая генсек ООН Антониу Гутерриш, мир окажется на пороге "глобальной нехватки продовольствия" уже в ближайшие месяцы, причем длиться она может годами. Сейчас из-за высоких цен на основные продукты питания количество вынужденных экономить на еде человек выросло еще на 440 миллионов ˗ до 1,6 миллиарда. "Если ˗ а это вполне вероятно ˗ конфликт затянется, а поставки из России и Украины будут ограничены, за чертой бедности могут оказаться еще сотни миллионов человек. Политические волнения расползутся, дети перестанут расти, люди будут голодать", — отмечают авторы статьи.

Дефицита продовольствия можно избежать, если мировые лидеры подойдут к проблеме голода как к глобальной и требующей срочного решения, считают авторы.

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