МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Норвегия должна поделиться "гигантской" прибылью, которую страна получила в результате рекордного роста цен на нефть и газ, особенно с Украиной. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает агентство Bloomberg. Пенсионеры получат 10 тысяч рублей при оформлении самозанятости

Глава правительства Польши в воскресенье, отвечая на вопрос об энергетической политике своей страны на встрече молодежной группы, заявил, что находящаяся в прямой зависимости от угля Польша намерена перейти на возобновляемые источники энергии и атомную энергетику. При этом одновременно должен быть запущен процесс отказа от поставок нефти и газа из России. Следующим шагом станет отказ от энергоносителей, поставляемых арабскими странами".

"Но должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад? Это отвратительно", — считает политик.

"Они должны делиться этой сверхприбылью. Это ненормально, это несправедливо", — отметил он.

Агентство сообщает, что Польша до конца этого года намерена завершить строительство газопровода из Норвегии. Это поможет заменить поставки топлива из России, которые были остановлены в апреле из-за отказа Варшавы платить за российский газ в рублях. При этом страна понимает, что потребности в газе вырастут примерно на 50% за текущее десятилетие, так как польские коммунальные предприятия строят новые электростанции вместо устаревших угольных установок.