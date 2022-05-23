МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Североатлантический альянс (НАТО) должен рискнуть конфликтом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом из-за его безкомпромиссной позиции по вопросу вступления Швеции и Финляндии в блок. Такое мнение высказал журналист немецкого издания Der Spiegel Максимилиан Попп.

По мнению автора статьи, Эрдоган выступил против расширения блока НАТО. Он это объясняет тем, что политик пытается получить какие-либо выгоды в обмен на свое согласие. Попп напомнил, что ранее Анкара требовала снять ограничения на поставки оружия, а также экстрадировать в Турцию сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

"НАТО поступила бы правильно, если бы не поддалась требованиям Эрдогана…В последние годы Эрдоган вел себя как двойной агент", — считает автор.

Обозреватель также призывает Североатлантический альянс положить конец "попыткам шантажа" со стороны Эрдогана.