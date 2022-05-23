МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Американские ведомства Пентагон и Госдепартамент обсуждают возможность отправки военнослужащих спецподразделений в Киев для охраны посольства США, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. В Германии призвали рискнуть конфликтом с Эрдоганом из-за НАТО

Как стало известно изданию, если это решение будет принято, американский спецназ будет заниматься только и исключительно охраной дипломатов.

Помимо этого, власти США рассматривают варианты восстановления присутствия на территории Украине морпехов, которые обычно охраняют дипломатические представительства страны по всему миру.

Напомним, что посольство США на Украине возобновило свою работу после трехмесячного перерыва 18 мая.