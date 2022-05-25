МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Мировой экономике грозит рецессия. Об этом предупреждает со ссылкой на выводы аналитиков Financial Times.

Издание перечислило следующие признаки надвигающегося кризиса:

перспективы экономического роста Китая существенно подорваны строгими карантинными мерами в попытке подавить рост заболеваемости омикрон-штаммом COVID-19;

Федеральная резервная система США рискует превратить процветание в спад;

европейские домохозяйства переживают острый кризис стоимости жизни;

многие бедные развивающиеся страны сталкиваются с еще более худшей ситуацией, ведь над ними нависла реальная угроза продовольственного кризиса и даже массового голода.

Каждая из этих четырех проблем "отравляет" мировую экономику по мере ее восстановления после пандемии, и, как отмечает Financial Times, неудивительно, что атмосфера ухудшается.

"Сейчас мы снова боимся глобальной рецессии, только на этот раз все более чем реально", — приводит издание слова главного экономиста Института международных финансов Робина Брукса. Рейтинг одобрения Байдена обвалился до рекордно низких показателей

Financial Times подчеркнуло, что министрам экономики и чиновникам придется задействовать все свое мастерство реагирования на сложные ситуации.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало сюжет, в котором утверждается, что ЕС оказался под экономическим давлением со всех сторон, при этом существуют сомнения, что Европейскому центробанку удастся избежать рецессии или стагфляции, "которой все так боятся".