New York Times: США начали вооружать ещё одну страну по примеру Украины
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. США учитывают опыт оснащения оружием Украины при попытке перестроить систему обороны Тайваня. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой 23 мая заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня "на случай вторжения". Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден в том случае имел в виду поставки оружия для самообороны острова.
"Цель состоит в том, чтобы превратить Тайвань в то, что некоторые официальные лица называют "дикобразом", (то есть) территорию, изобилующую вооружениями и другими формами поддержки США и на которую слишком болезненно нападать", — отмечает издание.
New York Times подчеркивает, что Вашингтон намерен усилить военное присутствие в регионе, чтобы попытаться сдержать "потенциальную атаку" на Тайвань со стороны КНР, которая имеет одну из крупнейших в мире армий.
Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что, если между Пекином и Тайбэем начнется война, она закончится трагедией для обеих сторон независимо от того, кто победит. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".
https://1prime.ru/world/20220525/836976222.html