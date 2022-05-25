МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. США учитывают опыт оснащения оружием Украины при попытке перестроить систему обороны Тайваня. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. Financial Times рассказал о мрачных перспективах мировой экономики

Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой 23 мая заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня "на случай вторжения". Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден в том случае имел в виду поставки оружия для самообороны острова.

"Цель состоит в том, чтобы превратить Тайвань в то, что некоторые официальные лица называют "дикобразом", (то есть) территорию, изобилующую вооружениями и другими формами поддержки США и на которую слишком болезненно нападать", — отмечает издание.

New York Times подчеркивает, что Вашингтон намерен усилить военное присутствие в регионе, чтобы попытаться сдержать "потенциальную атаку" на Тайвань со стороны КНР, которая имеет одну из крупнейших в мире армий.

Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что, если между Пекином и Тайбэем начнется война, она закончится трагедией для обеих сторон независимо от того, кто победит. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".