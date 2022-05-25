МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Спровоцированная голодом миграция людей из Африки и Ближнего Востока в Европу будет "не такой уж управляемой" и "беспорядочной". Об этом предупредил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас в интервью для Bloomberg. СМИ: в ЕС назвали сумму замороженных активов российских бизнесменов

Огромная новая волна мигрантов, куда более хаотичная, чем украинская, может возникнуть на фоне возможного продовольственного кризиса. Евросоюз ожидает, что в таком случае люди из Ближнего Востока и Африки двинутся в первую очередь на север, в том числе на лодках.

Схинас подчеркнул, что они "очень заинтересованы в том, чтобы этого избежать".

По мнению заместителя председателя Еврокомиссии, разблокировка украинских портов не спасет от проблемы с мигрантами, но даст позитивный сигнал для рынка и поможет начать смягчать последствия кризиса.