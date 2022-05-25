МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. По мнению главы Евросовета Шарля Мишеля, новый пакет санкций против России, включая эмбарго на российскую нефть, будет согласован до саммита ЕС 30 и 31 мая. Bloomberg: Европе обещают беспорядочную волну голодных мигрантов

"Мы работаем над этим вопросом очень напряженно уже несколько недель, включая санкции на российскую нефть. Вчера я имел возможность обсудить этот вопрос с рядом европейских лидеров… Я уверен, что мы можем разрешить этот вопрос еще до саммита ЕС. Это требует диалога и много политических усилий", — отметил глава Евросовета, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли антироссийские санкции, и в частности, эмбарго на нефть из РФ, обсуждаться на европейском саммите на следующей неделе.

Напомним, что страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.