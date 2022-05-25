МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. С началом украинского кризиса США и Великобритания подчинили себе всю внешнюю политику Евросоюза и Германии и свели ее к отношениям с Россией. За это региону придется заплатить высокую цену. Об этом предупреждает пишет аналитик Geopolitika Марио Стефанов. СМИ: американцы возмущены ценами на топливо

Автор заявил, что, несмотря на громкие заявления о трансатлантическом единстве, все рычаги европейской политики контролируют Вашингтон и Лондон.

"Европейский Союз де-факто остался без собственных геополитических возможностей, которые европейцы с таким рвением пытались создать, и без возможности самостоятельно действовать не только на международной арене, но даже на европейском поле", — написал он.

По мнению Стефанова, мечты о "мировом Евросоюзе" обращаются в прах и пепел, и одним из виновников такого положения является "не имеющий таланта к дипломатии" еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель.

По мнению аналитика, США и Британия смогли добиться преимущества в Европе активными действиями на Украине, помогая ей оружием. Германия и Франция же оказались не у дел, а все решения на континенте сконцентрировались в структурах НАТО — блоке, где важнейшую роль играют США.

При этом Германия оказалась в роли обвиняемой за экономические связи с Россией. Крах немецкого, а заодно и французского курса оказался развалом внешней политики Евросоюза, добавил Стефанов. В качестве аргумента он привел попытки президента ФРГ Штайнмайера "оправдаться" за связи Берлина с Москвой. Автор отметил, что в США решили возложить на Германию ответственность за "ошибки" в отношениях с Россией.

Сейчас Вашингтон стремится сделать из Берлина военный аванпост НАТО в Европе, как это было в годы холодной войны, и лишить ЕС "политической идентичности". От Германии в этой ситуации ждут подчинения всего Евросоюза этой цели, а также мобилизации военных ресурсов организации. При этом вместо развития своей оборонной промышленности от ЕС требуют интегрироваться в американскую. Одной из задач для Америки Стефанов назвал принуждение Берлина и Парижа к отказу от создания истребителя шестого поколения и закупке F-35.

Кроме того, Германия отказалась от собственных источников энергии в рамках "зеленой политики", при этом основным поставщиком углеводородов для нее осталась Россия. С началом же спецоперации этот "экономический мост" был разрушен, заявил автор.

"Благодаря лукавой игре Вашингтон и Лондон обоснованно взяли под контроль европейские континентальные дела", — написал он.

Теперь вся Европа во главе с Германией устремилась к американо-британскому центру евроатлантических связей, а стратегический компас ЕС заблокирован на годы.

"В результате Европа и Европейский Союз с их гражданами заплатят дороже всех", — резюмировал Стефанов.