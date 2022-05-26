МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Россия категорически не приемлет обвинения в свой адрес в препятствовании вывоза зерна из Украины. К блокаде привели решения Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ООН: мир стоит на пороге продовольственного кризиса

"Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде", — сказал Песков, комментируя реплику о том, что западные страны обвиняют РФ в блокировании поставок зерна с территории Украины в страны Африки и другие страны.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что странам Запада нужно отменить санкции, с точки зрения России, чтобы поставки зерна возобновились, Песков заявил: "Они должны отменить те незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов, которые препятствуют вывозу зерна и так далее, и тому подобное".

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.