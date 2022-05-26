МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2022 году до 3,1% с 3,6% спрогнозированных в марте, при этом прогноз падения ВВП РФ на этот год был сохранен на уровне в 7%, следует из доклада агентства. Банк России сообщил о снижении рисков финансовой стабильности

"Мы понизили наши прогнозы глобального роста и повысили прогнозы инфляции на 2022 и 2023 годы из-за ряда негативных факторов. Основными факторами замедления экономического импульса являются продолжающиеся потрясения со стороны предложения (которые разогревают инфляцию и подрывают покупательскую способность), а также глобальный сдвиг в сторону более жесткой монетарной политики", — говорится в докладе.

Moody's также ухудшило прогнозы роста ВВП США (до 2,8% с 3,7%), еврозоны (до 2,5% с 2,8%) иКитая (до 4,5% с 5,2%). Прогнозы на 2023 год были сохранены. Так, агентство ожидает роста мирового ВВП на 2,9%, США и еврозоны — на 2,3%, Китая — на 5,3%, а также падения ВВП РФ на 3%.

"Мы прогнозируем, что глобальные валютно-финансовые условия будут довольно жесткими к концу этого года, а в 2023 году темпы инфляции неизбежно снизятся… Направление российско-украинского конфликта, особенно действия, влияющие на баланс спроса и предложения жизненно важных товаров, а также скорость, с которой китайским властям удается восстанавливать производство и поставки товаров после COVID-19, будут иметь ключевое значение для этого", — считает агентство.

Moody's прогнозирует, что инфляция в России в 2022 году составит 16,2%, в США — 4,9%, в Китае — 3%. Прогноз по еврозоне не приводится. В 2023 году агентство ожидает замедления темпов роста потребительских цен до 10% в России, 2,1% — в США и 2,5% — в Китае.