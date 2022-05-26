МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Западные санкции не достигли желаемого эффекта и не смогли навредить России. Об этом пишет The Spectator.

В статье отмечается, что "профицит счета текущих операций России подскочил до рекордно высоких показателей и составил 96 миллиардов долларов — это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года". The Washington Post: американцы восхитились ультиматумом Путина Европе

Итоговый баланс по операциям с товарами и услугами демонстрирует еще более серьезный разрыв — 106 миллиардов долларов, что втрое больше, чем в прошлом году, отмечает издание. Такими темпами профицит к концу года может достичь 250 миллиардов долларов, что практически покроет сумму активов Центробанка России, замороженную после начала спецоперации на Украине.

В материале сообщается, что Россия не начала экспортировать больше нефти и газа, однако конфликт на Украине и западные санкции спровоцировали резкий рост цен на энергоносители, обеспечив приток средств. Издание также призывает оставить надежду, что Европа полностью откажется от российского газа. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц демонстрирует двойственную позицию в этом вопросе, ведь Берлин не сможет заменить российский газ, одновременно сократив использование угля и отказавшись от атомной энергии.

При этом, как пишет The Spectator, на немецком телевидении сейчас трудно найти политическое ток-шоу, в котором не было бы хотя бы одного эксперта, утверждающего, что Украина должна капитулировать, чтобы экономика Европы снова могла развиваться.

Запад должен исходить из того, что конечная цель политики Германии — найти способ восстановить торговые связи с Россией. Поэтому Путин не проигрывает экономическую войну, подытожило издание.