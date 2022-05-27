МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета призвал активизировать переговоры о свободной торговле с Египтом, Индонезией и ОАЭ. Путин назвал способ укрепления экономики стран ЕАЭС

Глава государства напомнил, что сейчас Москва ведет активные переговоры с Ираном по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле, которое заменит действующее временное соглашение от 2018 года. "Аналогичные переговоры нужно активизировать с Египтом, Индонезией и ОАЭ", — сказал Путин.

Российский лидер предложил активизировать переговоры с Египтом, начать аналогичные переговоры с Индонезией, изучить вопрос о заключении преференциального торгового соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами.

По словам Путина, даже временное соглашение позволило заметно нарастить товарооборот между Россией и Ираном: по итогам 2021 года показатель вырос на 73,5% — до 5 миллиардов долларов, экспорт из ЕАЭС увеличился в 2,1 раза — до 3,4 миллиарда долларов.

"И чтобы сохранить нынешний преференциальный режим торговли с Ираном, до заключения нового соглашения о свободной торговле мы поддерживаем решение продлить временное соглашение", — подчеркнул президент РФ.