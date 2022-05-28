МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В Великобритании из-за долгов и энергокризиса повсеместно могут закрыться все бассейны. Об этом сообщает газета Financial Times. Financial Times: Еврокомиссия готовит план Б для жизни без газа из России

Издание отмечает, что плавание — самый популярный вид физической активности у британцев. Но еще до пандемии COVID один из крупнейших операторов отрасли Swim England опубликовал отчет, согласно которому около половины из четырех тысяч бассейнов в Британии закроется к 2030 году из-за изношенности инфраструктуры и нецелесообразности ремонта.

На сегодняшний же день к тем проблемам, которые возникли в результате локдаунов, добавился рост цен на электроэнергию.

Руководитель компании Swim England Джейн Никерсон предупредила, что "по мере накопления долгов после пандемии и роста цен на энергию на 100-150% со времен 2019 года, число закрытых бассейнов, вероятно, сильно вырастет. Фактически быть закрытым рискует буквально любой бассейн".

Операторы, которые были опрошены Financial Times, намерены ограничивать объем предоставляемых услуг, сокращать персонал и снижать температуру воды в бассейнах. Однако и они уверены, что все эти меры вряд ли помогут коренным образом поменять ситуацию.