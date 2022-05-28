Немецкие промышленники готовы повторно снизить прогноз роста на 2022 год
Машиностроители ФРГ могут вновь снизить прогноз роста на 2022 год из-за негативной обстановки в мире
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БЕРЛИН, 28 мая — ПРАЙМ. Немецкие машиностроители готовы повторно снизить прогноз роста в отрасли в текущем году из-за проблем, вызванных ситуацией на Украине. Об этом рассказал газете Welt am Sonntag президент профильной ассоциации VDMA Карл Хойсген.
По его словам, ситуация в промышленности резко ухудшилась в течение короткого отрезка времени, предприятия испытывают трудности с логистикой и запчастями. При этом на машиностроителей влияет не только спецоперация на Украине, но и вспышка коронавируса в Китае, а также инфляцией и нарушением цепочек поставок.
"Предприятиям не хватает полупроводников и других электродеталей, также вновь обостряется ситуация с металлами и искусственными материалами", — отметил Хойсген.
В таких условиях уже сниженный ранее в марте с 7% до 4% прогноз роста производства невозможно удержать, подчеркнул он. При этом возможное эмбарго на российский газ, по его мнению, только усугубит ситуацию.
https://1prime.ru/world/20220528/837009908.html
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