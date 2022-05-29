МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Японский производитель строительной и горнодобывающей техники Komatsu частично возобновила поставки продукции на Украину, она также намерена продолжить работу и на российском рынке, осуществляя через агентов обслуживание своей техники, пишет издание Nikkei со ссылкой на заявление главы компании Хироюки Огавы. Toyota вновь объявила об приостановке работы заводов в Японии

"На Украине продолжается добыча, в том числе, железной руды. Оборудование продолжает использоваться даже после начала столкновений с РФ, и поставки дистрибьюторам частично были возобновлены", — цитирует газета слова Огавы.

Глава Komatsu отметил, что поставки были возобновлены в те регионы, где была подтверждена безопасная обстановка, однако в восточные районы Украины продукция компании пока не поставляется.

Отвечая на вопросы журналистов относительно деятельности компании в РФ, Огава отметил, что у Komatsu "есть обязанности перед клиентами и сотрудниками". И несмотря на то, что экспорт и производство на местном рынке были прекращены, для обеспечения безопасной работы на строительных площадках и рудниках Komatsu намерена продолжать осуществлять замену деталей и оказание услуг через агентов, отмечается в статье.

Глава компании, по данным издания, вновь дал понять, что компания не намерена уходить с российского рынка.

Продажи Komatsu в России и соседних странах составили 184,4 миллиарда иен (1,44 миллиарда долларов), это составляет 7% от всего объема продаж компании.