МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Странам Запада не стоит игнорировать предостережения России о возможном применении ядерного оружия, считает автор гонконгского издания South China Morning Post. Экс-помощник Рейгана оценил шансы Украины на победу

В Североатлантическом альянсе (НАТО) уже не придали должного значения требованию Москвы о нерасширении блока на восток, напоминает старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа и эксперт Китайского форума, старший полковник в отставке Чжоу Бо.

Чем это закончилось, известно всем, отметил он.

"Если Россия не блефует насчет готовности применить ядерное оружие, то, проигнорировав ее законные интересы безопасности, мы обрекаем мир на гибель", — отметил автор.

Так как сейчас перспективы для прекращения огня отсутствуют, основной задачей является снижение напряженности. Военный предлагает в качестве первого шага от НАТО в одностороннем порядке взять на себя обязательство не применять первой ядерное оружие.

"Поставьте себя на место президента Путина. Вы убеждены, что на Украине идет опосредованная война между США их западными союзниками и российскими войсками. Из Европы на Украину хлынуло оружие всех сортов и мастей", — напоминает он.

По мнению автора статьи, сейчас ядерная война для всего мира даже ближе, чем в годы холодной войны.

Как написал в этом месяце в журнале Foreign Policy Стивен Уолт из Гарвардского университета, российский лидер слов на ветер не бросает.

Так как перспективы для прекращения огня сейчас отсутствуют, то основной задачей становится снижение напряженности ситуации. НАТО в качестве первого шага может взять на себя обязательство воздержаться от первого ядерного удара по России, при любых обстоятельствах.

"НАТО вполне может себе это позволить, поскольку ее возможностям сдерживания это никак не угрожает. И вообще трудно себе представить, с чего трансатлантическому альянсу из 30 членов с непревзойденными обычными силами первым применять ядерное оружие против одного единственного противника", — отмечает обозреватель. Пентагон заявляет, что Соединенные Штаты "рассмотрят возможность применения ядерного оружия лишь в чрезвычайных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов США, их союзников и партнеров". Это уже близко к политике "неприменения первым".

В качестве следующего шага НАТО может взять на себя обязательство прекратить дальнейшее расширение в обмен на встречный отказ России от ядерного удара первым. Это предложение Кремль наверняка сочтет заслуживающим внимания, поскольку его главной заботой является именно расширение военного блока на восток.

"Альянс, который с присоединением Финляндии и Швеции вырастет до 32 членов, и так уже гигант. Вообще, все военные союзы подобны пиявкам и живут за счет "угроз". Однако, если НАТО приходится все время расширяться из-за угрозы со стороны одной единственной страны, это говорит скорее о некомпетентности альянса, чем о силе", — считает военный эксперт.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>