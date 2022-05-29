МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Усилия администрации американского президента Джо Байдена по проблеме энергоперехода привели к критической ситуации в стране. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил профессор экономики Королевского колледжа Нью-Йорка Брайан Бренберг. СМИ сообщили о не дошедших до держателей выплат по евробондам России

"Положение просто отчаянное. Вот задумайтесь на секунду: президент США заявляет, что "наша экономика вышла на этап энергоперехода", но средний американец отвечает: "Мне этот переход не под силу. Я буду ездить на той машине, на которой езжу сейчас. И на работу я каждый день еду на дизельном пикапе, весящем тонну, — потому что пересесть ни на что не могу. Мне не на что переходить", — пояснил свою позицию специалист.

По словам экономиста, цена бензина бьет по карманам простых американцев. Это приводит к сокращению потребительских расходов, лишая экономику страны важнейшего фактора роста.

"Экономика США на сто процентов зависит от потребительских затрат, и если потребителям и дальше придется тратить огромные деньги на бензин, то они просто не смогут обеспечивать экономический рост", — отметил собеседник телеканала.

Бренберг отметил также, что большинство американцев из-за подскочивших цен уже перестали посещать те магазины, где еще недавно они закупались, они перешли в сегмент подешевле.

Эксперт подытожил, что если траектория, по которой движется американская экономика не изменится и Байден не проведет радикальные реформы, США столкнется с рецессией.