МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Цены на 8,3 тысячи наименований продуктов уже повысились или вырастут в ближайшие месяцы в Японии, показало исследование научно-исследовательского центра Teikoku Databank. Экс-премьер Японии обвинил Зеленского в начале спецоперации на Украине

В исследовании участвовали 105 компаний-производителей продуктов питания и напитков. Из них 68, то есть более 60%, ответили, что уже повысили цены на свою продукцию или планируют это сделать. Только в июне и июле вырастут цены более чем на 3 тысячи наименований.

Из 8,3 тысячи наименований 3,6 тысячи составляют мучные и мясные переработанные изделия и товары длительного хранения, замороженные продукты. Еще 1,7 тысячи – это соусы, майонез и масло, 1,1 тысячи – алкогольные и безалкогольные напитки, 500 – конфеты, печенье, мороженое, 400 – хлебобулочные изделия. В среднем цены вырастут на 12-13%.

"Из-за стремительного роста цен в последнее время лето может стать "летом растущих цен". Даже те компании, которые до сих пор обходились "невидимым" повышением цен, когда цена оставалась прежней, но уменьшалось количество товара в упаковке, будут вынуждены решиться на повышение цены. Если цены на сырье продолжат расти, то осенью может наступить новый виток роста цен", – говорится в докладе.