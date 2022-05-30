МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Теоретическая попытка украсть замороженные российские золотовалютные резервы (ЗВР) и другие активы и передать их в ползу Украины может оказаться опасной для стран Запада. Как пишет журналист Financial Times Джиллиан Тетт, такое решение привело бы к утрате доверия. А именно на доверии основана вся экономика и политика евроатлантического сообщества.

По мнению журналиста, для передачи активов России Украине сейчас нет юридических оснований. В свою очередь призывы к этому шагу вызывают личную тревогу у представителей корпоративной и финансовой элиты западной культуры.

"Проблема в том, что закон попросту не предусматривает соответствующей процедуры. Хотя большинство считает, что помочь Украине и покарать Россию — это веские моральные аргументы, передать чужие активы другому — отнюдь не то же самое, что их заморозить. Без последовательной и прозрачной структуры западным правительствам грозят либо годы дорогостоящих судебных тяжб, либо утрата доверия, на котором зиждется вся их политика и экономика", — пишет автор.

Тетт привела несколько примеров, когда можно было бы позволить передачу российских активов. Например, это ситуация, когда создается специальная комиссия в формате ООН. Либо можно прибегнуть к законодательству США.

В то же время автор статьи считает, что реализация первого варианта — посредством ООН — невозможна из-за права вето России в Совете Безопасности организации. Второй — остается юридически спорным.

"Если не распрощаться с законностью и правом на собственность, то российские активы наверняка останутся замороженными на долгие годы вперед — или же нас ждут бесконечные судебные баталии", — рассуждает Тетт.

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