Yahoo News Japan: цены в Японии показали максимумы за 40 с лишним лет
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Впервые за последние 42 года цены внутренние цены в Японии взлетели на 10%, пишет Yahoo News Japan.
Это произошло на фоне резкого подорожания агросырья и удобрений.
На это наложилось еще и резкое удешевление японской иены, "но в этом виноваты уже США", пишет издание.
"Внутрияпонский корпоративный индекс цен, опубликованный Банком Японии 16 мая, вырос на 10,0% в годовом исчислении. Он зафиксировал двузначный рост впервые за последние 42 года после того, как в декабре 1980 года был зафиксирован рост цен в 10,4%", — отмечается в сообщении.
Главным фактором такой ситуации стало влияние российской военной спецоперации на Украине на стремительный рост мировых цен на энергоносители, такие как нефть и уголь, считают авторы издания.
Существенно выросли также цены на сталь и цветные металлы, но еще большее влияние оказало на подорожание жизни во всем мире, в том числе и в Японии, повышение цен на продовольствие, прежде всего на продукцию животноводства.Здесь уже первопричина — рост стоимости сельскохозяйственных удобрений и кормов.
Мировые цены на сырую кукурузу и другие ингредиенты растут по нескольким причинам:
- на повышенном спросе в Китае,
- удорожании транспортных расходов и логистики,
- росте цен на сырую нефть,
- последствиях украинского конфликта.
Сейчас средняя мировая цена комбикормов оказалась примерно в 1,5 раза выше, чем еще несколько лет назад.
По данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, комбикорма на товарной бирже в апреле 2020 года стоили порядка 60 000 иен (500 долларов) за тонну, а в декабре 2021 года — уже выше 80 000 иен (660 долларов). Сейчас цена далеко перевалила за 100 000 иен (830 долларов).
https://1prime.ru/world/20220530/837020292.html