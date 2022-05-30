МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Впервые за последние 42 года цены внутренние цены в Японии взлетели на 10%, пишет Yahoo News Japan.

Это произошло на фоне резкого подорожания агросырья и удобрений.

На это наложилось еще и резкое удешевление японской иены, "но в этом виноваты уже США", пишет издание.

"Внутрияпонский корпоративный индекс цен, опубликованный Банком Японии 16 мая, вырос на 10,0% в годовом исчислении. Он зафиксировал двузначный рост впервые за последние 42 года после того, как в декабре 1980 года был зафиксирован рост цен в 10,4%", — отмечается в сообщении.

Главным фактором такой ситуации стало влияние российской военной спецоперации на Украине на стремительный рост мировых цен на энергоносители, такие как нефть и уголь, считают авторы издания.

Существенно выросли также цены на сталь и цветные металлы, но еще большее влияние оказало на подорожание жизни во всем мире, в том числе и в Японии, повышение цен на продовольствие, прежде всего на продукцию животноводства.Здесь уже первопричина — рост стоимости сельскохозяйственных удобрений и кормов.

Мировые цены на сырую кукурузу и другие ингредиенты растут по нескольким причинам:

на повышенном спросе в Китае,



удорожании транспортных расходов и логистики,

росте цен на сырую нефть,



последствиях украинского конфликта.

Сейчас средняя мировая цена комбикормов оказалась примерно в 1,5 раза выше, чем еще несколько лет назад.

По данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, комбикорма на товарной бирже в апреле 2020 года стоили порядка 60 000 иен (500 долларов) за тонну, а в декабре 2021 года — уже выше 80 000 иен (660 долларов). Сейчас цена далеко перевалила за 100 000 иен (830 долларов).