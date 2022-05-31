МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Европа, которая сначала настаивала на полном запрете российской нефти уже до конца 2022 года, отказалась от этой цели, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung (SZ). Первоначальные планы испортил "авторитарный" глава Венгрии Орбан, вытребовавший себе преференции в виде использования трубопровода "Дружба" в качестве источника сырья до 2024 года.

В результате Еврокомиссия вводит запрет только на поставки нефти из России танкерами, нефтепроводы затронуты не будут.

"Текст приглашения на саммит ЕС состоит из семи абзацев. В них автор послания, президент Европейского Совета (реально управляющий Евросоюзом совет самых влиятельных чиновников, не путать с не имеющим власти Советом Европы, заседающим в Страсбурге, — прим. ИноСМИ) Шарль Мишель, объясняет "дорогим коллегам", то есть 27 главам государств и правительств стран ЕС, по каким темам они будут вести дискуссии. Спор будет кипеть со второй половины дня в понедельник до середины дня во вторник. Но ни в одном из семи абзацев Мишель не упоминает пункт повести дня, вызывающий самые яростные споры среди правительств, руководящих странами ЕС. Этот пункт — планируемое эмбарго на российскую нефть", — пишет издание.

Очевидно, что представители большинства стран выразят свое неудовольствие тем, что Венгрия блокировала принятие изначального решения. По слухам, больше остальных сопротивлялись смягчению запрета Нидерланды.

Почему сделали исключение для Венгрии, Чехии и Словакии? Дело в том, что эти страны в большей степени зависят от российского нефтепровода "Дружба", и у них нет морских портов, где можно было бы разгружать танкеры других нефтедобывающих стран.

Еврокомиссия объявила о том, что окажет финансовую помощь странам с целью облегчить отказ от российской нефти. В частности, планируется увеличить мощность адриатического нефтепровода между Хорватией и Венгрией, понадобятся новые нефтехранилища, а нефтеперерабатывающие заводы должны будут переориентироваться на нефть других сортов. "В целом ЕС намерен инвестировать до двух миллиардов евро в отказ от российской нефти", — помечает издание.

Но Орбану и продленного до конца 2024 года срока недостаточно, поэтому Шарль Мишель и Еврокомиссия предлагают распространить эмбарго на нефть пока только на поставки танкерами.

Другой важный вопрос в повестке саммита: выделение помощи Украине в размере 9 миллиардов евро. "Об однозначной готовности принять это решение пока говорить нельзя".