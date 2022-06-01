МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что ее прогнозы касательно инфляции в стране были слишком оптимистичными. Минфин США разрешил своим компаниям транзакции с венесуэльской PDVSA

В прошлом году Йеллен заявляла, что инфляция в США представляет лишь "небольшой риск". В марте текущего года инфляция в стране достигла рекордных с 1981 года значений и составила 8,5%. В апреле рост цен замедлился впервые с августа 2021 года и составил 8,3% в годовом выражении.

"Мне кажется, я была неправа насчет пути, который возьмет инфляция… Как я ранее подмечала, никто не ожидал ни серьезных шоков для экономики, подстегнувших рост цен на энергию и продовольствие, ни нарушения цепей поставок, которые так сильно ударили по нашей экономике и которые я тогда не полностью понимала, но мы признаем это сейчас", — сказала она в эфире новостной программы Situation Rom на телеканале CNN.

В мае глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что для снижения инфляции в стране регулятор готов задействовать "более агрессивные" шаги, включая дальнейшее повышение процентной ставки. Так он прокомментировал меры правительства по замедлению темпов инфляции.