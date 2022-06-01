МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Компании России и Китая справляются с возникшими из-за санкций Запада издержками, многие в КНР расценили уход западных компаний с российского рынка как хорошую возможность для своего бизнеса, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков. В Греции используют "лазейки" шестого пакета антироссийских санкций

"Если говорить о влиянии западных санкций на приграничное российско-китайское сотрудничество, как говорится, нет худа без добра. С одной стороны, предприниматели в Китае и России вынуждены отказываться от привычных схем работы, прежде всего, в области финансовых расчетов и логистики. Однако эти издержки не стали непреодолимым препятствием для двустороннего сотрудничества", — сказал дипломат.

Более того, добавил он, "многие в Китае расценили уход западных компаний с российского рынка как хорошую возможность для своего бизнеса".

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.