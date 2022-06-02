МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Среди союзников появились разногласия по поводу дальнейшей отправки тяжёлого оружия на Украину. Многие опасаются, что конфликт может затянуться, и вреда для экономики будет еще больше. Об этом сообщает The Wall Street Journal. В Германии рассказали о "дырах" в антироссийском эмбарго на нефть

Издание отмечает, что в западном антироссийском фронте наметился раскол: европейские союзники США всё больше расходятся во мнениях по поводу дальнейших поставок мощных видов оружия на Украину. Некоторые опасаются, что конфликт может затянуться, и вреда для экономики будет еще больше, переводит ИноСМИ.

Причиной такого раскола между странами Западной Европы и группой, в которую входят США и Великобритания и государства Центральной и Северной Европы, стали разные представления о долгосрочной угрозе со стороны России, а также мнения о том, сможет ли Украина одержать победу в этом конфликте.

Несомненно одно — с каждым разом эти страны всё меньше хотят поддерживать конфликт, в котором, по их мнению, невозможно одержать победу. К тому же ситуация зашла в тупик, конфликт высасывает европейские ресурсы и увеличивает вероятность рецессии.

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