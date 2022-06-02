МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена падает все ниже из-за роста цен на топливо и других социально-экономических проблем, и по этой причине вряд ли он доработает до конца своего срока. Такое мнение высказал телеведущий Грег Гатфелд в эфире Fox News. WSJ: западный антироссийский фронт уже трещит по швам из-за Украины

Он заявил, что только в трех штатах доля поддерживающих главу государства больше, чем тех, кто выступает против. К тому же, как до этого сообщало агентство NBC News, Байден все время жалуется на собственных сотрудников, что не может "вздохнуть свободно". Он говорит, что "высказывается лаконично и ясно, а его помощники зачем-то спешат заявить, что президент имел в виду что-то другое". Именно поэтому, по мнению американского лидера, его рейтинг и падает. Гатфелд считает, что Байдену не помешало бы назвать поименно тех, кто ему "мешает", но вряд ли он вспомнит, как их зовут.

Тем временем цены на топливо в США уже достигли рекордных отметок. Так, средняя цена за галлон составляет уже пять долларов. Если вспомнить президентство Трампа, тогда показатель был в районе 1,77 доллара.

Гатфелд с иронией отметил, что "это значит, что к концу срока Джо бензин будет стоит 800 долларов за галлон. Шучу. Никаких шансов, что он доработает до конца срока. Он уйдет в отставку досрочно".

Также, вспомнив то, что Байден "огорчается" из-за недопонимания с помощниками, телеведущий посоветовал задаться вопросом, как чувствуют себя при всем этом американцы. Подводя итог, Гатфелд сделал вывод, что по сравнению с текущей ситуацией в США фильм "Голодные игры" можно считать романтической комедией.