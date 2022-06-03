МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro подвергли жесткой критике шестой пакет антироссийских санкций, в котором, помимо прочего, предусматривается в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Названа валюта, которую можно купить вместо доллара

Запрет коснется поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу года Брюссель фактически сократит импорт российской нефти на 90%.

"Санкции до сих пор возвращаются к нам бумерангом, так что нам стоило бы об этом задуматься", — заявил один из читателей.

"Вернемся к лошадям, карете и скутеру, не говоря уже о рикше", — с сарказмом отметил другой.

"Этой зимой из-за роста цен на топливо и газ у многих сложится впечатление, что они в Сибири. Пострадают от эмбарго европейцы", — отметил еще один пользователь.

Читатели приходят к выводу, что то, что происходит сейчас — откровенная глупость наших глав государств, потому что в это время американцы потирают руки.