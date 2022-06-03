МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Китай может развивать экономическое сотрудничество с Россией, не попадая под действие вторичных санкций, считает эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов. СМИ: Китай пытается оказать помощь России, не нарушая западных санкций

Ранее The Washington Post сообщила, ссылаясь на источники, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил искать способы оказания финансовой поддержки Москве без нарушения западных санкций.

По мнению Нежданова, Пекин уже выработал понимание того, как развивать сотрудничество с Россией и наращивать двусторонний товарооборот, не нарушая при этом санкции.

"Вероятно, будет параллельный импорт. Китай попытается извлечь выгоду из возникшей ситуации", — рассказал Нежданов в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что страны могут сделать акцент на торговлю теми товарами и услугами, на которые не были наложены ограничения. Кроме того, могут быть задействованы технологические компании, не использующие американские технологии.

"Конечно, не все товары, изготовленные в Китае, могут быть поставлены в Россию в этих условиях, но всё, что можно поставлять, то будет поставляться", — считает Нежданов.

"Стремление Китая одновременно поддерживать нормальные торговые отношения с Россией и свой бизнес защищать – это реалистичная позиция. Думаю, так они и будут поступать", — резюмировал он.