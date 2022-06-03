МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Европейский Союз опубликовал в официальном журнале новый пакет антироссийских санкций.

Ранее в пятницу список новых ограничительных мер был окончательно утвержден Советом Евросоюза.

Согласно данным, под санкции попали 18 российских предприятий, среди которых Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), "Камаз", АО "Военторг", "Оборонэнерго", компания "Сухой".

Кроме того, в санкционный список внесены сын и дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, его супруга Татьяна Навка, а также сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож.

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