2022-06-03T15:42:00+03:00
2022-06-03T15:56:44+03:00
2022-06-03T15:42:00+03:00
2022
https://1prime.ru/world/20220603/837077534.html
Евросоюз опубликовал шестой пакет антироссийских санкций
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Европейский Союз опубликовал в официальном журнале новый пакет антироссийских санкций. Ранее в пятницу список новых ограничительных мер был окончательно утвержден Советом... ПРАЙМ, 03.06.2022
экономика, мировая экономика, новости, ес, россия, санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/images/83322/31/833223176.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83322/31/833223176.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83322/31/833223175.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83322/31/833223175.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83322/31/833223174.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83322/31/833223174.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Европейский Союз опубликовал в официальном журнале новый пакет антироссийских санкций.
Ранее в пятницу список новых ограничительных мер был окончательно утвержден Советом Евросоюза.
Согласно данным, под санкции попали 18 российских предприятий, среди которых Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), "Камаз", АО "Военторг", "Оборонэнерго", компания "Сухой".
Кроме того, в санкционный список внесены сын и дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, его супруга Татьяна Навка, а также сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож.
Новость дополняется