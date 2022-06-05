МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Назло бабушке отморожу уши — по этому принципу, судя по всему, действуют европейские стран, которые продолжают вредить своей собственной экономике из желания как можно сильнее ударить по России. Yahoo News Japan: антироссийские санкции ударят бумерангом по Европе

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине Запад решил применить те самые "адские" санкции, о которых так много было разговоров в свое время. Трезвые голоса, напоминавшие, что любые ограничительные меры – оружие обоюдоострое, так и остались неуслышанными. А потом цены на природный газ, уже заметно выросшие в 2021 году, резко взмыли вверх. Это потянуло за собой тарифы на нефть и другое сырье, обильно импортируемое Евросоюзом. И почти синхронно с этим возникли уже новые опасения, связанные с разрывом логистических цепочек и вполне обоснованным ожиданием сокращения поставок зерна, растительного масла и других базовых продовольственных товаров из России и Украины — "замаячил" призрак голода, пусть не в самом Старом Свете, но уже совсем рядом — на сопредельных территориях Африки и Ближнего Востока.

Корреспонденты РИА Новости в европейских столицах разбирались, как и почему санкционная политика бьет бумерангом по ее инициаторам и чем это грозит жителям стран Европы.

ГАЗ – ВСЕМУ ГОЛОВА

Казалось бы, по итогам последних месяцев руководству ЕС, как писал поэт, "остановиться, оглянуться", но инерционность и политизированность европейской бюрократической машины очень велика, да и Вашингтон с Лондоном настойчиво призывают не ослаблять экономического давления на Россию и продолжать гнуть санкционную линию. Конечно, положение в Европе неоднородно, потому что разрыв в уровне развития между Востоком и Западом на континенте все еще весьма велик, несмотря на все интеграционные усилия последних десятилетий. Итальянцы признали победу России в санкционной войне

Для начала посмотрим на локомотив европейской экономики – Германию. Почти 40% фирм в ФРГ в последние месяцы подняли цены на свою продукцию, еще 34% хотят это сделать в связи с ростом стоимости сырья и энергоносителей — такие данные привела в мае Германская торгово-промышленная палата (DIHK) со ссылкой на исследование, в котором приняли участие около 25 тысяч компаний. В розничной торговле повысить цены планируют более 77% производителей, у 68% оптовиков аналогичные планы. Чуть ниже этот показатель в промышленности (свыше 67%) и в строительстве (почти 57%), указывается в недавнем исследовании мюнхенского института IFO.

По данным официальной статистики, цены на промышленную продукцию в ФРГ с учетом энергозатрат выросли в апреле в среднем на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цена на энергоносители увеличилась более чем на 87%, на природный газ — почти на 155%, на нефтепродукты — на 54%. Кроме того, в лидерах – удобрения и азотные соединения, а также газетная бумага (по +112%).

Итальянские производители тоже бьют тревогу в связи с бурным ростом цен на газ и нефть. Национальный институт статистики (Istat) сообщил, что цены на импортируемые в Италию энергоносители выросли в марте в годовом исчислении на 72,5%. Резкое увеличение тарифов на природный газ, которые на Апеннинах жестко увязаны с ценами на электроэнергию, несет немалую угрозу прежде всего для энергоемких производств.

В стране уже остановились многие предприятия целлюлозно-бумажной промышленности. Президент национальной Ассоциации производителей бумаги, картона и целлюлозы Assocarta Лоренцо Поли пояснил тогда, что его коллеги не могут работать себе в убыток, поскольку нынешние производственные затраты на газ превышают отпускную стоимость самой бумаги — на одну тонну бумаги, которая продается по цене 680 евро, теперь требуется 750 евро затрат на энергию.

Вице-президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Джованни Барони предупредил, что над многими малыми и средними предприятиями Италии нависла угроза закрытия в связи с существенным ростом цен на газ и другое сырье. А исследование, подготовленное в конце мая экспертами Confindustria, показывает, что отказ от импорта природного газа из РФ приведет к такому "шоку", что ВВП страны в 2022-2023 годах будет терять приблизительно по 2% в год.

ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Естественно, рост цен на энергоносители рядовые европейцы ощутили прежде всего на автозаправках. С конца февраля цены на бензин во многих странах ЕС стали расти как на дрожжах и в марте пробили психологический барьер в 2 евро за литр. Так было, например, во Франции, где 28 марта цены поднялись до исторического максимума, и в Италии, где они добрались до 2,35 евро за литр. Во избежание общественных протестов властям пришлось предпринять срочные меры, в результате которых цены удалось стабилизировать на уровне 1,8-1,9 евро.

На Апеннинах правительство даже вынуждено было для этого временно отменить акцизы на бензин и дизельное топливо, однако рано или поздно эти сборы придется восстановить. Что скажут по этому поводу итальянцы, нетрудно догадаться. Так или иначе, но во французском профсоюзе Mobilians прогнозируют, что в случае введения запрета на импорт российской нефти в страны ЕС, цены на горючее обязательно вырастут вновь, что чревато социальными последствиями.

Весьма болезненно воспринимают европейцы и рост тарифов на коммунальные услуги, который вызван в первую очередь повышением цен на энергоносители. По словам главы британского энергорегулятора Ofgem Джонатана Бреарли, постоянно растущие счета за газ и свет являются для некоторых жителей Великобритании "вопросом жизни и смерти". Он считает, что уже в октябре годовые расходы потребителей на газ и электричество в среднем могут вырасти примерно на тысячу фунтов и достичь 2,8 тысячи фунтов. Это прогнозы, но с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество уже увеличился на 54%, то есть расходы британцев выросли в среднем на 700 фунтов в год.

В Греции счета за свет увеличились за минувший год практически вдвое. По свидетельству РИА Новости, в мае 2021 года 870 кВт/часов электроэнергии госкомпания поставляла в домохозяйство за 180 евро, а сейчас за 500 кВт/часов приходится платить уже 236 евро. У частных поставщиков тарифы еще выше, и ежемесячные счета в средней городской квартире доходят до 700 евро. Одна из причин подобного положения заключается в непрозрачном формировании тарифов, позволяющем поставщикам получать сверхприбыли. Не обходится и без анекдотических ситуаций. Один из владельцев апартаментов на морском побережье поведал, что в марте ему пришел счет за электричество на 111 евро, хотя никто в квартире не жил и потребление было равно нулю.

О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ

В целом же инфляция в Европе бьет все возможные рекорды. Одним из явных лидеров в этой безудержной гонке является Польша. По предварительным данным, инфляция в апреле составила там 12,3%, что стало наивысшим показателем в XXI веке. При этом продовольственные товары в годовом исчислении подорожали в апреле на 13%. По данным Польского института экономики, инфляционный пик ожидает страну в августе, когда уже общий уровень цен на товары и услуги может увеличиться на 13%.

В Греции в апреле инфляция составила 10,2% в годовом исчислении. Такого роста цен не было в стране с 1994 года. Подорожали все продукты, составляющие так называемую "корзину домохозяйки". В частности, цены на масла и жиры выросли более на 20%, на мясо и овощи почти на 14%. Молочные продукты, яйца, хлеб и крупы подорожали более чем на 10%. Надо учесть, что это "средний" рост, а реальные цены в магазинах увеличились намного больше. Хлеб, например, начал дорожать еще прошлым летом, и его цена за это время в некоторых булочных выросла на 50-70%.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране в апреле показала наихудший результат с марта 1982 года, подскочив до 9%. В начале мая Банк Англии повысил инфляционный прогноз на 2022 год и ожидает увеличения этого показателя до 10,25% в четвертом квартале, что стало бы историческим максимумом. Согласно информации консалтинговой компании Kantar, рост цен на продовольствие в Британии к 15 мая достиг максимального уровня за последние 13 лет, причем быстрее всего росли цены на закуски, свежую говядину и корм для собак.

Согласно данным федерального статистического управления Австрии, по итогам апреля уровень инфляции в стране вырос до 7,2% в годовом исчислении, достигнув максимума с октября 1981 года. Решающую роль в этом негативном процессе сыграли цены на топливо (+49,1%).

В начале мая ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti опубликовала последние данные о ценах на основные продовольственные товары. По сравнению с апрелем 2021 года рекорд установила цена на растительное масло (+63,5%), в диапазоне от 12% до 17% увеличилась стоимость муки, сливочного масла, макаронных изделий, курятины. Знаменитое итальянское мороженое за год поднялось в цене на 10%, а чашечка кофе в обычном баре подорожала в среднем на 16% — ее цена достигает уже 1,25 евро.

Значительно повысились цены на некоторые пищевые продукты и в Германии. Так, сливочное масло подорожало там более чем на 70%, говядина – на 41%, кофе — почти на 31%.

МИР ИЛИ ОТОПЛЕНИЕ?

Премьер Греции Кириакос Мицотакис считает, что все соотечественники должны поддержать коллективные усилия по энергосбережению, призывая граждан к "небольшим изменениями в своем поведении". Афины намерены использовать итальянскую модель, предложенную премьер-министром Марио Драги, который еще в начале апреля поставил перед согражданами риторической вопрос: "Что мы предпочтем — мир или жить спокойно с включенными батареями зимой и кондиционерами летом?" Экономист предрек США и Китаю “эпоху лопнувших пузырей”

Вскоре после этого итальянские власти установили предельную температуру воздуха для всех государственных учреждений: в летние месяцы столбик термометра в помещениях не должен опускаться ниже +25 градусов, зимой же обогрев будет включаться только при температуре ниже +21 градуса. В Греции приняли аналогичные меры, немного изменив лишь параметры – соответственно +26 и +19 градусов.

Есть у европейских политиков и другие рецепты. Так, министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил неделю назад новый пакет антикризисных мер на сумму 15 миллиардов фунтов в связи с ростом стоимости жизни и рекордной инфляцией. Кроме того, Лондон вводит сейчас временный 25-процентный налог со сверхприбылей нефтегазовых компаний.

В свете растущих расходов на газ, бензин и продовольствие правительство Франции также анонсировало подготовку мер по поддержке населения. В частности, планируется ввести продуктовые чеки, чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и даже среднему классу справиться с нынешним кризисом.

В Польше, где около 30% населения сейчас вынуждены ограничить свои расходы, возникла ситуация, при которой многие люди не в состоянии погашать взятые кредиты. В этой связи правительство разрешило тем, кто испытывает серьезные трудности, отсрочить один платеж в четыре месяца без дополнительных штрафных санкций.

А вот в Германии в мае в продажу поступил специальный проездной документ, который стоит 9 евро и будет действовать три месяца на всех видах городского транспорта и на региональных железных дорогах. По идее этот проездной должен отчасти компенсировать транспортные расходы граждан, которые, видимо, будут вынуждены отказаться от поездок на собственных автомобилях из-за роста цен на горючее. В этой связи предусмотрен и налоговый вычет в размере 300 евро, который, однако, не распространяется на пенсионеров.

ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА

Но как бы ни старались европейские политики продемонстрировать своим избирателям заботу об их интересах, обычным гражданам в сложившихся условиях остается только потуже затянуть пояса.

По данным исследовательского центра ARC Rynek i Opinia, почти трети поляков уже пришлось сократить свои расходы, чтобы денег хватало до конца месяца. В свою очередь каждый четвертый гражданин признает, что из-за роста цен ему не хватает средств на основные расходы. Чтобы свести концы с концами, 38% жителей Польши отказываются от посещения ресторанов, а 35% — ограничили себя в использовании автомобилей из-за высоких цен на топливо. NYT рассказала об "опасной затее" Запада в отношении России

Недавно столичная газета Berliner Zeitung рассказала о пожилых немцах, которые вынуждены экономить на воде и отоплении, например, отапливать только одну комнату в квартире. Им приходится собирать и сдавать бутылки, питаться в благотворительных столовых и при первой возможности пользоваться социальными программами, благодаря которым, в частности, распределяются нераспроданные, а иногда и просроченные продукты из магазинов.

Согласно опросу общественного мнения, проведенному в мае на Апеннинах специализированным институтом Euromedia Research, каждый третий итальянец боится, что из-за ситуации на Украине может возникнуть нехватка хлеба и хлебобулочных изделий. Обоснованность опасений по поводу продовольствия подтверждают данные ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, которая сообщила в понедельник, что 11% аграрных предприятий страны готовы прекратить производство, а около 30% — сейчас работают себе в убыток из-за непомерного роста производственных расходов.

Что касается рядовых британцев, то 27% из них в целях экономии стали в последнее время пропускать один прием пищи в день, свидетельствуют данные опроса, проведенного в мае по заказу телеканала Sky News. Около 65% опрошенных ответили, что больше не включают отопление в доме, 52% стали меньше ходить по ресторанам и тратить деньги на развлечения, 44% теперь реже используют автомобиль и покупают продукты в более дешевых супермаркетах.

Любопытно, что на фоне резкого удорожания жизни некоторые политики дают своим согражданам, мягко говоря, странные советы. Так, британский министр окружающей среды Джордж Юстис предложил соотечественникам выбирать в магазинах недорогие продукты вместо "фирменных" изделий, а парламентский замминистра внутренних дел Рэйчел Маклин призвала людей больше работать или найти себе более высокооплачиваемую должность.