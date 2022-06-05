РИА Новости: санкционная политика бьет бумерангом по ее инициаторам, и население ЕС в шоке
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Назло бабушке отморожу уши — по этому принципу, судя по всему, действуют европейские стран, которые продолжают вредить своей собственной экономике из желания как можно сильнее ударить по России.
Вскоре после начала российской спецоперации на Украине Запад решил применить те самые "адские" санкции, о которых так много было разговоров в свое время. Трезвые голоса, напоминавшие, что любые ограничительные меры – оружие обоюдоострое, так и остались неуслышанными. А потом цены на природный газ, уже заметно выросшие в 2021 году, резко взмыли вверх. Это потянуло за собой тарифы на нефть и другое сырье, обильно импортируемое Евросоюзом. И почти синхронно с этим возникли уже новые опасения, связанные с разрывом логистических цепочек и вполне обоснованным ожиданием сокращения поставок зерна, растительного масла и других базовых продовольственных товаров из России и Украины — "замаячил" призрак голода, пусть не в самом Старом Свете, но уже совсем рядом — на сопредельных территориях Африки и Ближнего Востока.
Корреспонденты РИА Новости в европейских столицах разбирались, как и почему санкционная политика бьет бумерангом по ее инициаторам и чем это грозит жителям стран Европы.
ГАЗ – ВСЕМУ ГОЛОВА
Казалось бы, по итогам последних месяцев руководству ЕС, как писал поэт, "остановиться, оглянуться", но инерционность и политизированность европейской бюрократической машины очень велика, да и Вашингтон с Лондоном настойчиво призывают не ослаблять экономического давления на Россию и продолжать гнуть санкционную линию. Конечно, положение в Европе неоднородно, потому что разрыв в уровне развития между Востоком и Западом на континенте все еще весьма велик, несмотря на все интеграционные усилия последних десятилетий.
Для начала посмотрим на локомотив европейской экономики – Германию. Почти 40% фирм в ФРГ в последние месяцы подняли цены на свою продукцию, еще 34% хотят это сделать в связи с ростом стоимости сырья и энергоносителей — такие данные привела в мае Германская торгово-промышленная палата (DIHK) со ссылкой на исследование, в котором приняли участие около 25 тысяч компаний. В розничной торговле повысить цены планируют более 77% производителей, у 68% оптовиков аналогичные планы. Чуть ниже этот показатель в промышленности (свыше 67%) и в строительстве (почти 57%), указывается в недавнем исследовании мюнхенского института IFO.
По данным официальной статистики, цены на промышленную продукцию в ФРГ с учетом энергозатрат выросли в апреле в среднем на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цена на энергоносители увеличилась более чем на 87%, на природный газ — почти на 155%, на нефтепродукты — на 54%. Кроме того, в лидерах – удобрения и азотные соединения, а также газетная бумага (по +112%).
Итальянские производители тоже бьют тревогу в связи с бурным ростом цен на газ и нефть. Национальный институт статистики (Istat) сообщил, что цены на импортируемые в Италию энергоносители выросли в марте в годовом исчислении на 72,5%. Резкое увеличение тарифов на природный газ, которые на Апеннинах жестко увязаны с ценами на электроэнергию, несет немалую угрозу прежде всего для энергоемких производств.
В стране уже остановились многие предприятия целлюлозно-бумажной промышленности. Президент национальной Ассоциации производителей бумаги, картона и целлюлозы Assocarta Лоренцо Поли пояснил тогда, что его коллеги не могут работать себе в убыток, поскольку нынешние производственные затраты на газ превышают отпускную стоимость самой бумаги — на одну тонну бумаги, которая продается по цене 680 евро, теперь требуется 750 евро затрат на энергию.
Вице-президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Джованни Барони предупредил, что над многими малыми и средними предприятиями Италии нависла угроза закрытия в связи с существенным ростом цен на газ и другое сырье. А исследование, подготовленное в конце мая экспертами Confindustria, показывает, что отказ от импорта природного газа из РФ приведет к такому "шоку", что ВВП страны в 2022-2023 годах будет терять приблизительно по 2% в год.
ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ
Естественно, рост цен на энергоносители рядовые европейцы ощутили прежде всего на автозаправках. С конца февраля цены на бензин во многих странах ЕС стали расти как на дрожжах и в марте пробили психологический барьер в 2 евро за литр. Так было, например, во Франции, где 28 марта цены поднялись до исторического максимума, и в Италии, где они добрались до 2,35 евро за литр. Во избежание общественных протестов властям пришлось предпринять срочные меры, в результате которых цены удалось стабилизировать на уровне 1,8-1,9 евро.
На Апеннинах правительство даже вынуждено было для этого временно отменить акцизы на бензин и дизельное топливо, однако рано или поздно эти сборы придется восстановить. Что скажут по этому поводу итальянцы, нетрудно догадаться. Так или иначе, но во французском профсоюзе Mobilians прогнозируют, что в случае введения запрета на импорт российской нефти в страны ЕС, цены на горючее обязательно вырастут вновь, что чревато социальными последствиями.
Весьма болезненно воспринимают европейцы и рост тарифов на коммунальные услуги, который вызван в первую очередь повышением цен на энергоносители. По словам главы британского энергорегулятора Ofgem Джонатана Бреарли, постоянно растущие счета за газ и свет являются для некоторых жителей Великобритании "вопросом жизни и смерти". Он считает, что уже в октябре годовые расходы потребителей на газ и электричество в среднем могут вырасти примерно на тысячу фунтов и достичь 2,8 тысячи фунтов. Это прогнозы, но с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество уже увеличился на 54%, то есть расходы британцев выросли в среднем на 700 фунтов в год.
В Греции счета за свет увеличились за минувший год практически вдвое. По свидетельству РИА Новости, в мае 2021 года 870 кВт/часов электроэнергии госкомпания поставляла в домохозяйство за 180 евро, а сейчас за 500 кВт/часов приходится платить уже 236 евро. У частных поставщиков тарифы еще выше, и ежемесячные счета в средней городской квартире доходят до 700 евро. Одна из причин подобного положения заключается в непрозрачном формировании тарифов, позволяющем поставщикам получать сверхприбыли. Не обходится и без анекдотических ситуаций. Один из владельцев апартаментов на морском побережье поведал, что в марте ему пришел счет за электричество на 111 евро, хотя никто в квартире не жил и потребление было равно нулю.
О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ
В целом же инфляция в Европе бьет все возможные рекорды. Одним из явных лидеров в этой безудержной гонке является Польша. По предварительным данным, инфляция в апреле составила там 12,3%, что стало наивысшим показателем в XXI веке. При этом продовольственные товары в годовом исчислении подорожали в апреле на 13%. По данным Польского института экономики, инфляционный пик ожидает страну в августе, когда уже общий уровень цен на товары и услуги может увеличиться на 13%.
В Греции в апреле инфляция составила 10,2% в годовом исчислении. Такого роста цен не было в стране с 1994 года. Подорожали все продукты, составляющие так называемую "корзину домохозяйки". В частности, цены на масла и жиры выросли более на 20%, на мясо и овощи почти на 14%. Молочные продукты, яйца, хлеб и крупы подорожали более чем на 10%. Надо учесть, что это "средний" рост, а реальные цены в магазинах увеличились намного больше. Хлеб, например, начал дорожать еще прошлым летом, и его цена за это время в некоторых булочных выросла на 50-70%.
По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране в апреле показала наихудший результат с марта 1982 года, подскочив до 9%. В начале мая Банк Англии повысил инфляционный прогноз на 2022 год и ожидает увеличения этого показателя до 10,25% в четвертом квартале, что стало бы историческим максимумом. Согласно информации консалтинговой компании Kantar, рост цен на продовольствие в Британии к 15 мая достиг максимального уровня за последние 13 лет, причем быстрее всего росли цены на закуски, свежую говядину и корм для собак.
Согласно данным федерального статистического управления Австрии, по итогам апреля уровень инфляции в стране вырос до 7,2% в годовом исчислении, достигнув максимума с октября 1981 года. Решающую роль в этом негативном процессе сыграли цены на топливо (+49,1%).
В начале мая ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti опубликовала последние данные о ценах на основные продовольственные товары. По сравнению с апрелем 2021 года рекорд установила цена на растительное масло (+63,5%), в диапазоне от 12% до 17% увеличилась стоимость муки, сливочного масла, макаронных изделий, курятины. Знаменитое итальянское мороженое за год поднялось в цене на 10%, а чашечка кофе в обычном баре подорожала в среднем на 16% — ее цена достигает уже 1,25 евро.
Значительно повысились цены на некоторые пищевые продукты и в Германии. Так, сливочное масло подорожало там более чем на 70%, говядина – на 41%, кофе — почти на 31%.
МИР ИЛИ ОТОПЛЕНИЕ?
Премьер Греции Кириакос Мицотакис считает, что все соотечественники должны поддержать коллективные усилия по энергосбережению, призывая граждан к "небольшим изменениями в своем поведении". Афины намерены использовать итальянскую модель, предложенную премьер-министром Марио Драги, который еще в начале апреля поставил перед согражданами риторической вопрос: "Что мы предпочтем — мир или жить спокойно с включенными батареями зимой и кондиционерами летом?"
Вскоре после этого итальянские власти установили предельную температуру воздуха для всех государственных учреждений: в летние месяцы столбик термометра в помещениях не должен опускаться ниже +25 градусов, зимой же обогрев будет включаться только при температуре ниже +21 градуса. В Греции приняли аналогичные меры, немного изменив лишь параметры – соответственно +26 и +19 градусов.
Есть у европейских политиков и другие рецепты. Так, министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил неделю назад новый пакет антикризисных мер на сумму 15 миллиардов фунтов в связи с ростом стоимости жизни и рекордной инфляцией. Кроме того, Лондон вводит сейчас временный 25-процентный налог со сверхприбылей нефтегазовых компаний.
В свете растущих расходов на газ, бензин и продовольствие правительство Франции также анонсировало подготовку мер по поддержке населения. В частности, планируется ввести продуктовые чеки, чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и даже среднему классу справиться с нынешним кризисом.
В Польше, где около 30% населения сейчас вынуждены ограничить свои расходы, возникла ситуация, при которой многие люди не в состоянии погашать взятые кредиты. В этой связи правительство разрешило тем, кто испытывает серьезные трудности, отсрочить один платеж в четыре месяца без дополнительных штрафных санкций.
А вот в Германии в мае в продажу поступил специальный проездной документ, который стоит 9 евро и будет действовать три месяца на всех видах городского транспорта и на региональных железных дорогах. По идее этот проездной должен отчасти компенсировать транспортные расходы граждан, которые, видимо, будут вынуждены отказаться от поездок на собственных автомобилях из-за роста цен на горючее. В этой связи предусмотрен и налоговый вычет в размере 300 евро, который, однако, не распространяется на пенсионеров.
ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА
Но как бы ни старались европейские политики продемонстрировать своим избирателям заботу об их интересах, обычным гражданам в сложившихся условиях остается только потуже затянуть пояса.
По данным исследовательского центра ARC Rynek i Opinia, почти трети поляков уже пришлось сократить свои расходы, чтобы денег хватало до конца месяца. В свою очередь каждый четвертый гражданин признает, что из-за роста цен ему не хватает средств на основные расходы. Чтобы свести концы с концами, 38% жителей Польши отказываются от посещения ресторанов, а 35% — ограничили себя в использовании автомобилей из-за высоких цен на топливо.
Недавно столичная газета Berliner Zeitung рассказала о пожилых немцах, которые вынуждены экономить на воде и отоплении, например, отапливать только одну комнату в квартире. Им приходится собирать и сдавать бутылки, питаться в благотворительных столовых и при первой возможности пользоваться социальными программами, благодаря которым, в частности, распределяются нераспроданные, а иногда и просроченные продукты из магазинов.
Согласно опросу общественного мнения, проведенному в мае на Апеннинах специализированным институтом Euromedia Research, каждый третий итальянец боится, что из-за ситуации на Украине может возникнуть нехватка хлеба и хлебобулочных изделий. Обоснованность опасений по поводу продовольствия подтверждают данные ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, которая сообщила в понедельник, что 11% аграрных предприятий страны готовы прекратить производство, а около 30% — сейчас работают себе в убыток из-за непомерного роста производственных расходов.
Что касается рядовых британцев, то 27% из них в целях экономии стали в последнее время пропускать один прием пищи в день, свидетельствуют данные опроса, проведенного в мае по заказу телеканала Sky News. Около 65% опрошенных ответили, что больше не включают отопление в доме, 52% стали меньше ходить по ресторанам и тратить деньги на развлечения, 44% теперь реже используют автомобиль и покупают продукты в более дешевых супермаркетах.
Любопытно, что на фоне резкого удорожания жизни некоторые политики дают своим согражданам, мягко говоря, странные советы. Так, британский министр окружающей среды Джордж Юстис предложил соотечественникам выбирать в магазинах недорогие продукты вместо "фирменных" изделий, а парламентский замминистра внутренних дел Рэйчел Маклин призвала людей больше работать или найти себе более высокооплачиваемую должность.
https://1prime.ru/world/20220605/837085460.html