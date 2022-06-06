СМИ сообщили, что США не ослабят санкции ради разблокировки экспорта зерна из Украины
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. США не пойдут на ослабление санкционного давления на Россию ради возобновления поставок украинского зерна на мировой рынок, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.
В Вашингтоне, как сказано в публикации, следят за ходом переговоров, которые ведут с РФ ООН и Турция, но скептически оценивают их перспективы.
"Один американский чиновник охарактеризовал запрос Москвы как "дипломатию вымогательства" и заявил, что США не согласятся на сделку, которая бы снимала любое экономическое давление с Кремля", — пишет Politico. Оно также цитирует неназванного сотрудника ООН, по словам которого, увязка экспорта зерновых со снятием санкций "усложняет" и без того "хрупкий" переговорный процесс.
США и их союзники обвиняют Россию в блокировании черноморского побережья Украины и препятствовании поставкам зерновых на мировой рынок.
В пятницу в эфире телеканала "Россия 24" президент РФ Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ – через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции.
На прошлой неделе в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги президент Путин отметил, что Россия готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада. Он также подчеркнул, что ситуация в продовольственной сфере усугубилась вследствие антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом.
https://1prime.ru/world/20220606/837087261.html