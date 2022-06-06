МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. США не пойдут на ослабление санкционного давления на Россию ради возобновления поставок украинского зерна на мировой рынок, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника. Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна

В Вашингтоне, как сказано в публикации, следят за ходом переговоров, которые ведут с РФ ООН и Турция, но скептически оценивают их перспективы.

"Один американский чиновник охарактеризовал запрос Москвы как "дипломатию вымогательства" и заявил, что США не согласятся на сделку, которая бы снимала любое экономическое давление с Кремля", — пишет Politico. Оно также цитирует неназванного сотрудника ООН, по словам которого, увязка экспорта зерновых со снятием санкций "усложняет" и без того "хрупкий" переговорный процесс.

США и их союзники обвиняют Россию в блокировании черноморского побережья Украины и препятствовании поставкам зерновых на мировой рынок.

В пятницу в эфире телеканала "Россия 24" президент РФ Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин добавил, что украинское зерно можно вывозить через Дунай, Польшу, самый дешевый способ – через Белоруссию, но тогда нужно снимать санкции.

На прошлой неделе в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги президент Путин отметил, что Россия готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада. Он также подчеркнул, что ситуация в продовольственной сфере усугубилась вследствие антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом.