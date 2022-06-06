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2022
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Стало известно о схеме вывоза украинского зерна с участием Турции
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Россия согласовала с Украиной и Турцией предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы, сообщают "Известия". По согласованной схеме, Россия позволит Анкаре... ПРАЙМ, 06.06.2022
новости, сельское хозяйство, общество , экономика, мировая экономика, россия, турция, украина, одесса, вывоз зерна
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Россия согласовала с Украиной и Турцией предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы, сообщают "Известия".
По согласованной схеме, Россия позволит Анкаре разминировать украинский порт. Кроме того, турецкие корабли будут сопровождать украинские сухогрузы до нейтральных вод, где их встретят российские военные моряки и сопроводят через Черное море до Босфора во избежание провокаций.
По словам источника "Известий", на сегодняшний день стороны согласовали эту схему пока лишь для Одессы, причем еще необходимо детализировать точный маршрут кораблей.
При этом источник сообщил, что "дорожная карта" должна быть утверждена 8-9 июня в ходе визита глав МИД и Минобороны России в Турцию.