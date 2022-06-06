МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Россия согласовала с Украиной и Турцией предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы, сообщают "Известия". СМИ: США не ослабят санкции ради разблокировки экспорта зерна из Украины

По согласованной схеме, Россия позволит Анкаре разминировать украинский порт. Кроме того, турецкие корабли будут сопровождать украинские сухогрузы до нейтральных вод, где их встретят российские военные моряки и сопроводят через Черное море до Босфора во избежание провокаций.

По словам источника "Известий", на сегодняшний день стороны согласовали эту схему пока лишь для Одессы, причем еще необходимо детализировать точный маршрут кораблей.

При этом источник сообщил, что "дорожная карта"‎ должна быть утверждена 8-9 июня в ходе визита глав МИД и Минобороны России в Турцию.