МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Западные СМИ все чаще критикуют антироссийские санкции и их негативное влияние на рынки и экономики коллективного Запада, написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом сообщают "Известия". Сенатор рассказал о последствиях нефтяного эмбарго для экономики Европы

Пушков отметил, что антироссийские санкции, невзирая на наносимый ими ущерб коллективному Западу, не будут сняты до тех пор, пока Запад "не будет вынужден их пересмотреть или скорректировать".

"Одни рациональные доводы здесь недостаточны: они являются констатацией факта, но пока не воспринимаются правящими элитами западных стран как фактор пересмотра избранной политики", — написал сенатор.

Он подчеркнул, что Запад сейчас не решается признать пагубность санкций, потому что "в эту политику инвестированы авторитет, вес и конкретные должности западных руководителей", из-за чего еще долго будет происходить "перетягивание каната". Но рано или поздно, по мнению Пушкова, накопившиеся факторы неизбежно начнут подтачивать эту политику, противоречащую логике и потребностям глобализированного мира.