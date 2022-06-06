МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. ЮАР опасается, что конгресс США одобрит, а европейские компании поддержат закон против сотрудничества Африки с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука. Daily Mail: "призрачная армада" Ирана помогает России обходить санкции

"Американцы работают над законом, который поставит под санкции все африканские компании, которые сотрудничают с Россией. Это "секрет Полишинеля". И учитывая, что происходит в Америке, он, скорее всего, будет одобрен конгрессом. И многие европейские компании наверняка поддержат его", — сказал посол.

Палата представителей США приняла закон под номером HR73-11, который позволяет привлекать к ответственности африканские СМИ, агентства или компании, продвигающие сотрудничество между Африкой и Россией, поскольку это, как утверждается, представляет угрозу интересам США. Затем документ внесли в сенат 28 апреля.

Закон, в частности, поручает госсекретарю разработать и представить конгрессу стратегию (и план ее реализации) по противодействию "злонамеренному влиянию и деятельности Российской Федерации и ее прокси-акторов в Африке". Согласно документу, меры должны быть направлены на отслеживание российского политического влияния и операций по "дезинформации", а также деятельности связанных с Россией или финансируемых ей частных подрядчиков в Африке.

Конгресс должен среди прочего "определить, как привлечь к ответственности правительства Российской Федерации и африканских стран и их должностных лиц, причастных к пособничеству такому злонамеренному влиянию и деятельности".

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