МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный рейтинг Узбекистана в иностранной валюте на уровне "ВВ-" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.

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"Стабильный прогноз отражает наши ожидания того, что сравнительно сильные позиции Узбекистана по бюджетным и внешним запасам помогут его экономике противостоять негативным макроэкономическим последствиям конфликта между Россией и Украиной в течение следующих 12 месяцев", — говорится в сообщении.

Агентство ожидает, что введенные против России санкции окажут давление на экономический рост Узбекистана и замедлят темпы фискальной консолидации в этом году, поскольку Россия является крупнейшим торговым партнером Узбекистана.

Агентство прогнозирует, что рост реального ВВП в среднем составит около 5% в год начиная с 2023 года.

При этом рейтинг может оказаться под давлением, если уровень долларизации в экономике значительно возрастет или финансовые показатели ключевых государственных предприятий (SOE) ослабнут, что приведет к переносу условных обязательств на баланс правительства.