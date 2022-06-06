МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Командующим экономической войной против России выступают Соединенные Штаты, однако расходы за это несут страны Европы, считает обозреватель польского издания Myśl Polska. Эксперт рассказал, когда нужно продавать автомобиль

Когда-то близость страны-соседа, которая поставляет недорогие энергетические ресурсы, было преимуществом для стран Европы. Однако сейчас это называют зависимостью и на фоне антироссийских санкций превращается в колоссальные затраты.

Санкции стран ЕС, наложенные на Россию, исчерпали себя, считает автор. "Легко можно было ввести санкции в маргинальных вопросах, в которых Россия играла минимальную роль и ее отсутствие трудно было даже заметить. Совсем другое дело, когда доходит до самого главного. В случае с Россией — до энергии", — отмечается в статье.

Эмоционально удалось быстро ввести эмбарго на поставки угля, но уже на второй стадии — в случае с поставками нефти — тенденция провалилась.

Командиром этой экономической войны Европы, конечно, является Америка. В этом нет ничего нового, такая политика продолжается уже 60 лет. К этому стремился президент Рейган, Дональд Трамп пытался остановить "Северный поток — 2". Американцы всегда считали экономические связи Европы с Россией вредными.

Для Вашингтона, который хоть и командует в этом столкновении, но практически не несет затрат на экономическую войну с Россией, это выгодно. Экономические отношения США и РФ стремятся к нулю, единственной проблемой может оказаться рост цен на топливо: в США это очень политически чувствительная тема. "Но всегда можно свалить вину на Путина", — считает автор.

Командует Америка, а расходы несет Европа, энергетически бедная, зависимая в военном и политическом отношении. Она еще долго будет нуждаться в сырье и энергии.

Не стоит забывать, что Европа — не однородное целое. Регион состоит из различных экономик, они функционируют на региональном уровне, извлекают выгоду из своего положения. "И именно наш регион, Центральная Европа, несет наибольшие расходы на эту экономическую войну, здесь сосредоточены наибольшие затраты из-за разрыва экономических и политических связей с Россией", — пишет польское издание.

Поэтому отсюда до сих пор слышны отчаянные голоса политиков, экономистов, особенно немецких, о том, что отказ от сырья с востока грозит рецессией, экономическим кризисом, потерей миллионов рабочих мест и тысяч предприятий.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>