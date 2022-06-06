МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Целью шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза является не Россия, а "пожар мировой революции в экономике", считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев: Европа будет "рыскать по миру" в поисках качественной нефти

ЕС в пятницу 3 июня опубликовал очередной санкционный пакет в отношении России. Он предполагает постепенный отказ от российской нефти, отключение от международной системы SWIFT еще трех банков (Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка), запрет на вещание на территории Европейского союза телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр — Международный, а также расширение персональных санкций.

"Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике", — написал он в своем Telegram- канале и напомнил, что "революция пожирает своих детей".

По словам Медведева, отключение трех российских банков от SWIFT не влияет на их работу, операции внутри страны не зависят от этой системы и продолжают идти в нормальном режиме.

Кроме того, зампред Совбеза прокомментировал санкции против Национального расчетного депозитария. По его словам, такой шаг является сокрушительным ударом по инвестиционной сфере, в результате которого инвестиции "превратятся в пыль" и пострадают инвесторы как в России, так и за рубежом.

"Всё ради того, чтобы громко вскрикнуть: "Цель достигнута, в России дефолт", — заявил Медведев и отметил, что такие высказывания являются враньем, поскольку Россия никогда не отказывалась исполнять свои обязательства.

"Европейские имбецилы в своём рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян", — написал Медведев.

Он с иронией отметил, что "талантливым европейцам можно продолжать в том же духе: вводить новые, как сейчас любят говорить, 100500-е пакеты санкций".

По его словам, то, как действуют вводимые в отношении РФ ограничения и куда катится экономическая ситуация в Евросоюзе на фоне "нелепых антироссийских страшилок", показывает, "что что-то пошло не так".